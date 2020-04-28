"Стартует новое правило, которое позволит получить компенсацию за проезд в общественном транспорте или на покупку велосипеда (самоката), мопеда в обмен на утилизацию загрязняющего окружающую среду автомобиля", – сказал журналистам 28 апреля министр Кястутис Мажейка.

По его словам, на покупку готового проездного жители получат 260–300 евро, электрического мопеда или мотоцикла – до 1000 евро, электрического велосипеда – до 700 евро, велосипеда или электросамоката – до 400 евро.

"Надо подать заявку и представить справку об утилизации загрязняющего окружающую среду автомобиля, компенсация составит не больше 1000 евро. На нее можно купить и несколько транспортных средств", – сказал министр. До сих пор компенсацию можно было получить только на покупку "зеленого" автомобиля. Всего на компенсации выделено 5 млн. евро.

По словам министра, с прошлого года поступило 644 заявок. На компенсацию могут претендовать водители, которые отъездили на старом автомобиле не меньше года, а потом утилизировали его.

Приобретенный ими "зеленый" автомобиль должен отличаться эмиссией СО2 не больше 130 г/км, такой автомобиль должен быть первый раз зарегистрирован в ЕС после 1 января 2013 года (автомобиль должен быть на бензине, газе, электричестве или этаноле).

Соответствующий закон правительство Литвы принято в прошлом году. До 2021 года планируют выделить на компенсации 30 млн. евро.