Ранее планировалось ввести новшества с 1 июля, однако было решено повременить, поскольку после долгих выходных в городе сокращается количество транспорта, а значит водителям будет проще приспособиться к переменам.

Посетители Старого города и жители по-прежнему смогут попасть в старую часть, к себе домой, к месту работы и т.д., но не смогут пересечь эту часть города транзитом - то есть выедут туда же, откуда въедут. Всего будет четыре зоны разного цвета – там будет возможно только одностороннее движение.

Старый город поделили на четыре зоны: коричневую (ул. Траку), оранжевую (ул. Исландиёс), фиолетовую (ул. Субачаус) и голубую (ул. Латако).

Eismo pokyčiai Vilniuje © Vilniaus miesto savivaldybė

основные въезды будут через ул. Траку, Исландиёс, Субачаус и Латако, а выезды – ул. Вису Швянтую, Клайпедос и Университето. Въехать в Старую часть можно и через другие улицы, но все они будут в ходить в одну из четырех зон.

В каждой зоне будет 1-2 выезда, движение будет регулироваться знаками и заграждениями. Таксисты смогут приезжать в Старый город, но должны учитывать новый порядок движения.

В будущем муниципалитет намерен оборудовать в Старом городе места посадки и высадки пассажиров.

По данным муниципалитета, сейчас транзит в Вильнюсе составляет 40%, а утром до 70% потока. Это повышает уровень загрязнения и шума, влияет на состояние исторических зданий, на качество жизни и проведения досуга.

Новшества не коснутся общественного транспорта, который ездит в Старом городе.