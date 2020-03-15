Со следующей недели епископы Литвы отзывают публичные мессы

Конференция епископов Литвы (КЕЛ) сообщила, что решение вступает в силу с понедельника, поэтому в это воскресенье службы должны состояться.

"Душевное благополучие верующих – высшая забота Церкви. Церкви также важна безопасность и здоровье верующих", – говорится в заявлении КЕЛ.

"По этой причине епископы Литвы, с учетом решения литовского правительства объявить карантин по всей стране, решили, что с полуночи 16 марта и до тех пор, пока будет действовать объявленный правительством карантин, не будут проходить публичные молебны", – утверждают епископы.

В ответ на вопрос не видят ли они риска в не запрещении воскресной мессы, представители КЕЛ напомнили, что глава конференции, Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас в пятницу уже предупредил болеющих верующих не участвовать в мессе.

"Каждого верующего, ощутившего симптомы гриппа или простуды (жар, кашель, удушье, прочие проблемы с дыхательными путами и тому подобное), находящегося в группе риска коронавируса, болеющего хроническими заболеваниями, ухаживающего за больными или людьми пожилого возраста, призывают остаться и молиться дома", – отметила КЕЛ.

Объявляя карантин с понедельника, правительство в субботу вечером утвердил рекомендацию для всех действующих в Литве религиозных общин не организовывать обряды, которые требуют публичных собраний.

Епископы также призывают верующих не идти в храмы, а следить за службой по телевидению, интернету, радио.

"Давайте защитим себя и других, особенно людей пожилого возраста!", – отмечают священники.

Храмы по-прежнему будут "открыты для частной молитвы", и для похоронных служб, крещения, или прочих обрядных таинств, однако участвовать в них смогут лишь самые близкие члены семьи.

Верующим рекомендуется больше придаваться молитве дома, в кругу семьи, и молиться "за больных и страждущих".