Кроме того, по данным Соцмина, с 2020 г. больше чем в три раза увеличатся однократные выплаты для беременных, у которых нет достаточного стажа и которые не получают пособие по материнству из "Содры".

Такие перемены намечены в проектах к госбюджету и бюджету "Содры" на 2020 год и вступят в силу, если их одобрит парламент Литвы.

В сообщении Соцмина сказано, что "детские" деньги планируют увеличить с 50 до 60 евро.

Выплаты на детей могут платить не до 18 лет, а дольше - до 21 года, если ребенок учится в школе или профтехучилище по программе средней школы.

Если парламент примет предложенные поправки, то увеличатся подобия для инвалидов, многодетных и малоимущих семей.

"Дополнительные выплаты на детей увеличатся с 20 до 40 евро. Это значит, что на детей-инвалидов, на детей из многодетных или малоимущих семей ежемесячно будут платить по 100 евро. На такое пособие сможет претендовать большее количество семей, поскольку парламенту предлагают признать малоимущими семьи, в которых на одного члена приходится меньше 250 евро в месяц (в эту сумму не включают "детские" деньги и часть зарплаты). До сих пор максимальной планкой было 183 евро", – сказано на сайте министерства.

По данным Соцмина, универсальное пособие в Литве получают 508 600 детей.

Еще одна новость ждет родителей, воспитывающих дошкольников и первоклассников. С января 2020 г. Соцмин предлагает организовать бесплатное питание в некоторых школах, а с сентября - во всех школах, где есть дошкольники и первоклассники.

"Если парламент одобрит это предложение, то в 2020 г. бесплатно будут обедать 49 600 школьников. Сейчас бесплатные обеды получают только дети из малоимущих семей", – сказано в сообщении.

С 2020 года планируют увеличить одноразовые выплаты тем беременным женщинам, у которых нет необходимого стажа для получения пособия по материнству.

Если сейчас однократное пособие составляет 76 евро, то с 2020 г. это уже будет 250 евро.

Если парламент одобрит, с 2020 года увеличится и минимальный размер, в зависимости от которого семьи получают право на социальную помощи - его хотят увеличить со 122 до 125 евро (при подсчете этого размера не учитывают "детские" деньги и 15-35% зарплаты в зависимости от состава семьи).

Среднее социальное пособие в результате увеличится с 81,2 до 83,2 евро.

В сообщении сказано, что в следующем году должны увеличится и пенсии по старости и инвалидности. Их рост составит 8,11%. Министерство надеется, что пенсии в следующем году будут расти быстрее, чем зарплаты.

По данным Минфина, зарплаты в следующем году увеличатся на 7,4%.

"Согласно подсчетам, средняя пенсия по старости в 2020 г. достигнет 374 евро, а средняя пенсия по старости с необходимым стажем – до 395 евро", – сказано в сообщении министерства.