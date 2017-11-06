Неважно, на скольких ты работах работаешь и сколько зарабатываешь, ОНЗ надо платить со всех заработанных денег – и с минимума, и с 1000 евро. Однако всем пациентам гарантируются одинаковые услуги здравоохранения, неважно, сколько налога они платят.
Но и это еще не все. Люди, которые работают на себя, должны платить ОНЗ не только с заработанных денег, но и с выплат по уходу за ребенком.
С этим столкнулся Эрнестас, который работает индивидуально. Он был возмущен тем, что платит ОНЗ дважды. По данным представителей "Содры", со следующего года ситуация изменится.
"Я несколько лет работал индивидуально, а сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и, оказывается, должен платить ОНЗ дважды. Высчитывают ОНЗ с выплат и еще ОНЗ, который я платил, когда работал. И что самое интересное, я не могу получать страховые доходы, поскольку они высчитают все из выплаты, но при этом я должен платить налоги так, как тогда, когда работал", – рассказал Эрнестас.
По мнению собеседника, это несправедливо. "Конечно, это несправедливо, поскольку рождаемость в Литве низкая, а когда ты заводишь ребенка, государство тебе ничем не помогает, оно только и умеет больше налогов взимать", – возмущался Эрнестас.
Пресс-секретарь "Содры" Саулюс Ярмалис пояснил, что те, кто работает самостоятельно, на себя, каждый месяц должны платить ОНЗ в размере 9% nuoот минимальной зарплаты (сейчас это 34,2 евро).
"Эти взносы можно не платить только тогда, если человек в то же время работает по трудовому соглашению и ОНЗ за него платит работодатель, а также если человек является госслужащим, владельцем действующего персонального предприятия, членом хозтоварищества и малого сообщества", – сказал Ярмалис.
По его словам, взносы также можно не платить, если человек застрахован за счет государства. К примеру, государство страхует одного из родителей, воспитывающего ребенка до 8 лет или двоих или больше детей до 18 лет.
Представитель "Содры" обратил внимание на то, что со следующего года ситуация изменится.
"Однако с начала 2018 года вступят в силу поправки к закону о социальном страховании, согласно которым, если ОНЗ высчитывают с выплат по уходу за ребенком, то не придется ежемесячно платить ОНЗ за индивидуальную деятельность в размере 9% от минимальной зарплаты", – сказал Ярмалис.
О том, как можно было бы изменить систему, чтобы уплата налогов перестала быть таким неприятным процессом, а день декларации доходов не превратился в кошмар, можно прочитать здесь.
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