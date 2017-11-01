С 1 января 2018 года минимальная зарплата в Литве будет увеличена до 400 евро, а базовый размер должностного оклада (БР) – до 132 евро, цель такого повышения, сделать так, чтобы эти размеры не были меньше минимальной зарплаты.
Минимальный базовый размер должностного оклада применяют в случае с работниками без требования к уровню образования или профессиональным квалификации. В бюджетных ведомствах работают около 27 000 таких работников, после повышения минимума со следующего года до 400 евро, их зарплаты увеличатся на 20 евро.
Предполагают в среднем на 20 евро увеличить базовый размер для квалифицированных работников, специалистов, главам структурных отделов, их заместителям, чтобы их зарплаты не были такими же как у неквалифицированных работников. Также предлагают увеличить должностные оклады педагогам, зарплаты которых на данный момент составляют меньше минимума. После принятия этого закона, зарплата увеличится примерно у 60 000 бюджетных работников с самыми небольшими зарплатами.
Для этого в проекте бюджета на 2018 г. предусмотрено 3,8 млн. евро.
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