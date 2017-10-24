В календаре прививок – долгожданные перемены. Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига во время онлайн-конференции на DELFI информировал, что с июля 2018 года государство начнет компенсировать прививки от менингококковой инфекции (группы B).
© Kauno klinikinė ligoninė

"Об этом кажется еще не сообщали, но у нас была вакцина, оценка схемы прививок, эти прививки будут компенсироваться с июля 2018 года", - подтвердил министр.

Родители очень долго ждали этой новости, поскольку менингококковая инфекция действует мгновенно и может в течение суток унести жизнь здорового ребенка. 23 октября DELFI информировал, что 22 октября в Каунасской клинике от этой инфекции умер мальчик, в начале октября эта инфекция унесла жизнь 2-месячного младенца.

Советник министра по связям с общественностью Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что говорили также с международными экспертами, получили оценки вакцины и только после этого было принято это ответственное решение.

Прививки от менингококковой инфекции группы B стоят от 124 евро. Для младенцев (2-5 месяцев) нужны целых три дозы, чтобы сформировался иммунитет, значит сумма вырастает втрое. Детям 6-11 месяцев и 12-23 месяцев нужны две дозы.

Бушинскайте-Шрюбене представила подсчеты – если в год в стране появляется на свет 30 000 младенцев, то государству прививки обойдутся в 4-5 млн. евро. Поэтому в следующем году нужно будет найти на них 2-2,5 млн. евро.

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