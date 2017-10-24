"Об этом кажется еще не сообщали, но у нас была вакцина, оценка схемы прививок, эти прививки будут компенсироваться с июля 2018 года", - подтвердил министр.
Родители очень долго ждали этой новости, поскольку менингококковая инфекция действует мгновенно и может в течение суток унести жизнь здорового ребенка. 23 октября DELFI информировал, что 22 октября в Каунасской клинике от этой инфекции умер мальчик, в начале октября эта инфекция унесла жизнь 2-месячного младенца.
Советник министра по связям с общественностью Лина Бушинскайте-Шрюбене сказала, что говорили также с международными экспертами, получили оценки вакцины и только после этого было принято это ответственное решение.
Прививки от менингококковой инфекции группы B стоят от 124 евро. Для младенцев (2-5 месяцев) нужны целых три дозы, чтобы сформировался иммунитет, значит сумма вырастает втрое. Детям 6-11 месяцев и 12-23 месяцев нужны две дозы.
Бушинскайте-Шрюбене представила подсчеты – если в год в стране появляется на свет 30 000 младенцев, то государству прививки обойдутся в 4-5 млн. евро. Поэтому в следующем году нужно будет найти на них 2-2,5 млн. евро.
Со следующего года прививки от менингококковой инфекции будут бесплатными (1)
В календаре прививок – долгожданные перемены. Министр...
Закон об укреплении семьи вызвал бурю в обществе (7)
Восемьдесят неправительственных организаций (НПО) и...
Литовский пожарный совершит забег из Даккара в Вильнюс (9)
Пожарный-спасатель 5-ой команды Управления...
Ванагайте рассказала о своем опыте общения с политиками (8)
В автобиографической книге "Курица с головой салаки"...
TOP новостей
R.I.T.A. Для многих российских предпринимателей путь в Литву открывается через Друскининкай (13)
В Алитусском районе гражданам России выдают примерно...
Закон об укреплении семьи вызвал бурю в обществе (7)
Восемьдесят неправительственных организаций (НПО) и...
Ванагайте рассказала о своем опыте общения с политиками (8)
В автобиографической книге "Курица с головой салаки"...
Со следующего года прививки от менингококковой инфекции будут бесплатными (1)
В календаре прививок – долгожданные перемены. Министр...
Администратор Вильнюсской мэрии: влияние на мэра было слишком сильным (3)
25 октября на заседании Вильнюсского горсовета будет...