11 июля правительство Литвы одобрило соответствующие поправки к закону о плате за вывоз коммунальных отходов.

В поправках уточняется порядок сбора налога: предусмотрено, что количество мусора/норма будет считаться в килограммах на одного жителя или работника (сейчас эта норма зависит от площади жилья).

С другой стороны, постоянную плату не будут взимать с владельцев нежилых помещений, если эксплуатация помещения остановлена в силу аварии или по иной причине (сейчас и постоянная и переменная часть взноса насчитывается и в том случае, если недвижимость не пригодна к эксплуатации, например, от нее остался лишь фундамент).