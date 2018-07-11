Уже со следующего года плату за вывоз мусора в Литве будут считать по-новому - не только по площади, но и в зависимости от числа жителей дома или квартиры. В результате, одни будут платить больше, а другие меньше.
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11 июля правительство Литвы одобрило соответствующие поправки к закону о плате за вывоз коммунальных отходов.

В поправках уточняется порядок сбора налога: предусмотрено, что количество мусора/норма будет считаться в килограммах на одного жителя или работника (сейчас эта норма зависит от площади жилья).

С другой стороны, постоянную плату не будут взимать с владельцев нежилых помещений, если эксплуатация помещения остановлена в силу аварии или по иной причине (сейчас и постоянная и переменная часть взноса насчитывается и в том случае, если недвижимость не пригодна к эксплуатации, например, от нее остался лишь фундамент).

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