Он попал в категорию лучших телесериалов/минисериалов.

"Номинирован фильм, который сняли у нас в Литве", – сказал продюсер Кястутис Драздаускас, благодаря которому сериал и снимали именно в Литве. - Без литовских художников, специалистов по костюмам и других профессионалов фильм не стал бы номинантом. А может быть, его и не сняли бы! У меня есть основания, заявлять об этом. Это очень высокая оценка. Трудно себе представить сколько за год снимают в мире фильмов этой категории - 1000? 3000? Быть одним из 4 лучших – это чувство непередаваемо".

"Токийский процесс" (Tokyo Trial, режиссеры Роб В. Кинг, Питер Верхофф) – историческая драма о процессе, который начался в 1946 г., сразу после Второй мировой войны, в Японии. 11 судей со всего мира провели в Токио два с половиной года, разбирая историческое дело, решившее судьбу 28-ми военных Японской империи, которых обвиняли в совершении военных преступлений.

Фильм в 2015 г. снимали в Литве и в Японии, в нем снялись известные литовские актеры.

Роль судьи из СССР в фильме сыграл актер Кястутис Якштас, а актриса Габия Юраминайте играла роль переводчика, единственной женщины в этом провессе. В фильме также снимались звезды мирового кино, например, Джонатан Хайд ("Титаник", "Джуманджи"), Пол Фримен ("Индиана Джонс"), Майкл Айронсайд ("Лучший стрелок"), Ирфан Хан ("Мир Юрского периода", "Жизнь Пи", "Миллионер из трущоб") и др.

25 сентября на кинофестивале в Голландии состоялась премьера полнометражной версии этого фильма, однако первыми 4-серийный "Токийский процесс" в конце 2016 г. могли пользователи интернет-платформы Netflix из 190 стран мира, в то числе и Литвы.