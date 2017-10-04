Международная академия телевизионных искусств и наук (International Academy of Television Arts & Sciences) объявила номинантов на премию "Эмми". В этом году 11-ти категориях представлены 44 номинанта из 18 стран, в их числе – Австралия, Бельгия, Канада, Франция, Япония, Германия и др, а один из претендентов – снятый в Литве телевизионный фильм "Токийский процесс". Это совместный проект Японии, Канады и Голландии.
Filmai
© Organizatorių nuotr.

Он попал в категорию лучших телесериалов/минисериалов.

"Номинирован фильм, который сняли у нас в Литве", – сказал продюсер Кястутис Драздаускас, благодаря которому сериал и снимали именно в Литве. - Без литовских художников, специалистов по костюмам и других профессионалов фильм не стал бы номинантом. А может быть, его и не сняли бы! У меня есть основания, заявлять об этом. Это очень высокая оценка. Трудно себе представить сколько за год снимают в мире фильмов этой категории - 1000? 3000? Быть одним из 4 лучших – это чувство непередаваемо".

"Токийский процесс" (Tokyo Trial, режиссеры Роб В. Кинг, Питер Верхофф) – историческая драма о процессе, который начался в 1946 г., сразу после Второй мировой войны, в Японии. 11 судей со всего мира провели в Токио два с половиной года, разбирая историческое дело, решившее судьбу 28-ми военных Японской империи, которых обвиняли в совершении военных преступлений.

Фильм в 2015 г. снимали в Литве и в Японии, в нем снялись известные литовские актеры.

Роль судьи из СССР в фильме сыграл актер Кястутис Якштас, а актриса Габия Юраминайте играла роль переводчика, единственной женщины в этом провессе. В фильме также снимались звезды мирового кино, например, Джонатан Хайд ("Титаник", "Джуманджи"), Пол Фримен ("Индиана Джонс"), Майкл Айронсайд ("Лучший стрелок"), Ирфан Хан ("Мир Юрского периода", "Жизнь Пи", "Миллионер из трущоб") и др.

25 сентября на кинофестивале в Голландии состоялась премьера полнометражной версии этого фильма, однако первыми 4-серийный "Токийский процесс" в конце 2016 г. могли пользователи интернет-платформы Netflix из 190 стран мира, в то числе и Литвы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Ночью на взморье прогнозируют опасный для жизни ветер

В Клайпеде грядущей ночью прогнозируют сильный ветер,...

Из-за последствий ливней во всей Литве объявлена экстремальная ситуация

В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские...

Правительство Литвы с осторожностью оценивает обещания по тестам БелАЭС (11)

Правительство Литвы с осторожностью оценивает...

В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители (3)

В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...

Прогноз погоды на октябрь: каким этой осенью будет бабье лето? (1)

В конце сентября осень порадовала приятной, почти...

TOP новостей

Из-за последствий ливней во всей Литве объявлена экстремальная ситуация

В связи с тем, что из-за сильных ливней литовские...

В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители (3)

В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...

Кукурайтис о заявлении премьера: я рад, что мне некогда об это думать

После того как премьер-министр Литвы Саулюс...

Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (77)

Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...

Ночью на взморье прогнозируют опасный для жизни ветер

В Клайпеде грядущей ночью прогнозируют сильный ветер,...