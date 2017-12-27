В первую очередь, судно осмотрят специалисты. Руководство дирекции порта заверило, что корпус не поврежден настолько сильно, чтобы нефтепродукты с него попали в море.

После снятия судна с мели, эксперты на военном вертолете проверили вид с воздуха и заверили, что загрязнения точно не было.

Сухогруз по флагом Кипра попал на мель сел на мель между у Второго Мелнраге. На борту сухогруза все этого время находилось команда из 20 человек, которая отказалась спуститься на берег.

План спасения судна был подготовлен владельцами Ocean Crown и экспертами. Руководила процессом голландская компания.

Судно село на мель из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Глубина в этом месте достигает 5 м.

Предположительно несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.

Севшее в воскресенье на мель близ Клайпеды судно Ocean Crown в среду было освобождено. На борту находилась команда из 20 человек. Как сообщила представитель Клайпедского морского порта Довиле Рингис, около полудня судно начали буксировать в порт.

190-метровой длины сухогруз под флагом Кипра, по её словам, сейчас порожний, а в Клайпеду прибыл под загрузку зерном.

Работы по снятию с мели начались во второй половине дня во вторник, спасательной операцией руководила голландская компания Smit.

Первичная причина происшествия - выход из строя главного двигателя судна.

В среду Ocean Crown сняли с мели близ Клайпеды. Как сообщила пресс-секретарь порта Д.Рингис, около полудня его начали буксировать в порт. Руководство ходом работ осуществляла та же голландская компания.

Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус сказал LRT, что сухогруз доставят в порт на осмотр.

"Пока ситуация стабильная. Сейчас работают два буксира, которые пытаются расшевелить сухогруз. Работа протекает медленно – сантиметр за сантиметром. И погода не способствует, и судно прочно село", – сказала BNS Д.Рингис.

Гендиректор Клайпедского государственного порта Арвидас Вайткус утверждал LRT, что сухогруз может быть в порту уже 27 декабря в обед.

На взморье фиксируют ветер 8-13 м/с, по словам Рингис, он сильнее за пределами порта, где находится Ocean Crown.

План спасения судна был подготовлен владельцами судна и экспертами.