190-метровой длины сухогруз, ходящий под флагом Кипра, по её словам, сейчас порожний, а в Клайпеду прибыл под загрузку зерном.

Работы по снятию с мели начались во второй половине дня вторника, спасательной операцией руководила голландская компания Smit.

Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус сказал LRT, что сухогруз доставят в порт на осмотр. Напомним, что сухогруз по флагом Кипра попал на мель 24 декабря. На борту сухогруза находится команда из 20 человек.

"Пока ситуация стабильная. Сейчас работают два буксира, которые пытаются расшевелить сухогруз. Работа протекает медленно – сантиметр за сантиметром. И погода не способствует, и судно прочно село", – сказала BNS пресс-секретарь порта Довиле Рингис.

Гендиректор Клайпедского государственного порта Арвидас Вайткус сказал LRT, что сухогруз может быть в порту уже в обед.

Сейчас на взморье фиксируют ветер 8-13 м/с, по словам Рингис, он сильнее за пределами порта, где находится Ocean Crown.

Спасательные работы были начаты 26 декабря после обеда. Ими руководит голландская компания Smit. План спасения подготовлен владельцами судна и экспертами.

Сухогруз Ocean Crown длиной 190 м под флагом Кипра с командой из 20 человек на борту сел на мель между у Второго пляжа Мелнраге 24 декабря утром. Это произошло из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Глубина в этом месте достигает 5 м. Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.