Cудно Ocean Crown в среду было снято с смели мели близ Клайпеды. Как сообщила представитель Клайпедского морпорта Довиле Рингис, примерно в 11:30 его начали буксировать в порт. 27 декабря работы по спасению попавшего на мель у берегов Клайпеды сухогруза осуществляет голландская компания.
© Deividas Vaivada

190-метровой длины сухогруз, ходящий под флагом Кипра, по её словам, сейчас порожний, а в Клайпеду прибыл под загрузку зерном.

Работы по снятию с мели начались во второй половине дня вторника, спасательной операцией руководила голландская компания Smit.

Глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус сказал LRT, что сухогруз доставят в порт на осмотр. Напомним, что сухогруз по флагом Кипра попал на мель 24 декабря. На борту сухогруза находится команда из 20 человек.

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"Пока ситуация стабильная. Сейчас работают два буксира, которые пытаются расшевелить сухогруз. Работа протекает медленно – сантиметр за сантиметром. И погода не способствует, и судно прочно село", – сказала BNS пресс-секретарь порта Довиле Рингис.

Гендиректор Клайпедского государственного порта Арвидас Вайткус сказал LRT, что сухогруз может быть в порту уже в обед.

Сейчас на взморье фиксируют ветер 8-13 м/с, по словам Рингис, он сильнее за пределами порта, где находится Ocean Crown.

Спасательные работы были начаты 26 декабря после обеда. Ими руководит голландская компания Smit. План спасения подготовлен владельцами судна и экспертами.

Сухогруз Ocean Crown длиной 190 м под флагом Кипра с командой из 20 человек на борту сел на мель между у Второго пляжа Мелнраге 24 декабря утром. Это произошло из-за разыгравшейся ночью бури, ветер дул со скоростью 28 м/с. Глубина в этом месте достигает 5 м. Предполагают, что несчастье произошло из-за того, что вышел из строя двигатель сухогруза.

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