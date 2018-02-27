Килкус пропал 15 октября 2017 года в Вильнюсе. Мужчина уехал из дома на мотоцикле Harley Davidson. Спустя 4 дня полиция задержала подозреваемого – Лауринаса Батрунаса.

Сначала расследовалось дело об исчезновении Килкуса, но потом - через два месяца, дело переквалифицировали в дело о преднамеренном убийстве.

Обвинения были предъявлены не только Балтрунасу, но и Матусявичюсу, его обвиняли в пособничестве.

Матусявичюс, как и Балтрунас, был членом байкерского клуба Vorai и также проживает в Тракайском районе. Во время допросов он сознался, что Балтрунас попросил его избавиться от мотоцикла Harley Davidson, принадлежавшего Килкусу.

Почему он не уничтожил мотоцикл, а бросил его в лесу в Варенском районе, непонятноu. Подозреваемый тогда также ничего не сказал о месте, где мог находиться Килкус.

27 февраля адвокат Матусявичюса Марина Гушаукене сказала DELFI, что расследование в его отношении прекращено.

Гушаукене сказала, что всегда считала, что обвинения Матусявичюсу были предъявлены необоснованно.

"Он никак не связан с исчезновением (Килкуса). Было решение, расследование, и видите, он действительно не участвовал", – сказала адвокат. Она также заметила, что жалобу подала еще в декабре 2017 года.