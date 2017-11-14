В свою очередь в мэрии 14 ноября состоится заседание Комиссии Вильнюсской мэрии по экстремальным ситуациям. По словам главы администрации Повиласа Подярскиса, намереваются объявить экстремальную ситуацию в связи с горой Гедиминаса на национальном уровне.

"За западном склоне, не далеко от верхней части наблюдается разрыв. Он появился несколько месяцев назад, но сейчас наблюдается сползание грунта, уже на 500 мм. Это факт. Этот разрыв может привести, в первую очередь, к оползню поверхностного слоя", – сказал Саткунас.

К счастью, фундамент башни пока стабилен, опасность угрожает только склону.

"Для этого нет предпосылок, все показывает стабильность", – ответил он на вопрос, есть ли какая-то угроза для башни.

На вопрос, будет ли упомянутый возможный оползень чем-то отличаться от других, Саткунас ответил, что пока большой разницы не зафиксировано.

"Оползни есть повсюду, их должно стать больше, такую возможность не опровергнешь. Склон активен, сползают грунтовые массы и почва", – признал он.

По словам Саткунаса, деформации в будущем станут только интенсивнее, это связано с переменами погоды.

"Вне всякого сомнения, деформации будут интенсивнее, когда наблюдается такое количество осадков", – сказал он.

Председатель парламентского Комитета по культуре Рамунас Карбаускис 13 ноября сказал, что для капитального приведения горы в порядок, "придется ее всю заново "раздеть", а потом "одеть".

Но Саткунас сомневается в реальности такого плана.

"Такой технический термин мне не известен, но, возможно, хотели образно сказать, что надо убрать слабые места, залечить их и привести в порядок. Нынешний процесс работ я не очень могу комментировать, кажется, все делают, прилагают все усилия, но природные силы сильнее и быстрее, их не запланируешь, в свой график не внесешь. Конечно, возможно, превентивные действия помогли бы отсрочить деформацию склонов", – сказал собеседник.