Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс недавно поднял вопрос, стоит ли в центре Вильнюса сохранить памятник этому писателю.

"Не знаю, все же он примкнул к коммунистам, возможно, людям нужно об этом напомнить. Хоть он и писатель, но предал народ, не знаю, насильно или нет", - считает Витянис, которого мы встретили в сквере у памятника Цвирке.

"Я думаю, что нужно его убрать, поскольку мы сейчас решаем не какой-то культурный вопрос, не вопрос качества поэзии, а политический. Это был все же конъюнктурный большевик, который предавал людей и их за это везли в Сибирь, так что мы должны избавиться от политической оценки советского времени", - считает Довилас.

По его мнению, самое подходящее место для памятника Цвирке - Грутский парк. "Нет, мы его уважаем за его литературу, точно нет (не нужно ликвидировать памятник Цвирке - DELFI) пусть стоит, таково мое мнение. Не отдадим", - заявила Дана.

"Вы знаете, для меня нет разницы, можете убрать, можете не убирать. Я все равно я редко здесь бываю, я из Новой Вильни. Поэтому у меня нет мнения. Знаю только, что здесь стоит Цвирка, книг его я не читал", - рассказал Александрас.

"Я не знаю, мне кажется, это наша история и поэтому все памятники нужно оставить как историю, чтобы мы знали, что хорошо, что плохо. Пусть люди решают сами, как им оценивать хорошо это или плохо, поскольку мы все время добавляем мнение, что это плохо, а это - хорошо", - полагает Виргиния.

"Видите ли, это смотря что он сделал плохого. Если бы с советами никто не дружил и был, скажем, ректором Каунасского технического института и членом партии, но сколько он подготовил литовской интеллигенции Литвы, инженеров. Тут нужно смотреть на то, что он сделал плохого, а что хорошего", - высказал свое мнение не пожелавший представляться житель Вильнюса.

"Я ничего против этого памятника не имею, но если на его месте появилось бы что-то новое, что-то придающее нашему государству больший смысл, то я бы не имела ничего против. Цвирку читать приходилось и не понравилось, поэтому нужно заново вспомнить о спрятанном где-то в закоулках предмете, чтобы образовалась дискуссия, нужен ли нам этот памятник или не нужен", - размышляла Юсте.

"Я считаю, что его точно не нужно убирать, почему его нужно убирать? Точно не стоит убирать. У нас и так от многих памятников избавляются, а здесь, по моему мнению, очень красиво - площадь и памятник очень подходят друг другу", - говорил Лукас.

"Ай, мне Цвирка не мешает, путь будет. Я знаю, что он был писателем, не очень знаком с его творчеством, просто красивая скульптура, давно стоит и все. Я не думаю, что в этом случае нужно искать каких-то демонов из прошлого. Хватает", - сказал Линас.

DELFI напоминает, что вопрос о памятнике Цвирке несколько недель назад подняд мэр Вильнюса Шимашюс. По словам мэра, Цвирка было коллаборантом, а как писатель, и это зафиксировано, занимался плагиатом.

"Важно, чтобы историческая память нас вдохновляла, а не топила. (…) Когда я стал мэром, самым срочным делом были скульптуры Зеленого имели плохой посыл (…) Не менее важным шагом была Лукишкская площадь. (…) Что касается символов, я думаю, в первую очередь очень серьезная дискуссия должна состояться по вопросу Цвирки", - говорил Шимашюс.

Планы столичных политиков, которые все громче говорят о переносе памятника Цвирке из центра Вильнюса, породили и разговоры среди жителей родины писателя о возможности приютить этот памятный знак. Они видят памятник Цвирке рядом с мемориальной усадьбой в местеке Клайгяй Юрбаркского района, хотя большинство полагают, что установленный в центре столицы памятник указывает на заслуги Цвирки, как писателя, хотя, на самом деле он был установлен в его честь как память о личности, активном пособнике советского режима. Так ранее в интервью утверждала философ Нерия Путинайте.

""Этот памятник установлен, наверное, потому, что Цвирка был одним из самых верных новому режиму писателей, и за его короткую жизнь даже возможно даже помог ему утвердиться", - сказала Путинайте.

По словам философа, из материалов советских архивов видно, что он вместе с Антанасом Венцловой был среди тех писателей еще независимой страны, которые призывали идти в направлении России.