Снег в феврале: синоптик говорит, что мало не покажется

"Еще февраль впереди. В середине февраля может выпасть столько снега, что мало не покажется. Мне кажется, что будет еще этот снег, но все опаздывает", - сказала Наталья Гаурилчикене, глава Гидрометеорологической станции Дотнува.

Руководитель отдела исследований и разработок Гидрометеорологической службы Литвы др. Донатас Валюкас говорил не так уверенно, но он также согласился, что февраль может быть непредсказуемым.

"Наверное, никто не может сказать точно. Более надежные долгосрочные прогнозы, в которые можно поверить, делаются на четыре недели вперед. Если мы посмотрим на общие тенденции этого периода, ожидается, что следующие четыре недели будут еще теплее, чем обычно, говорит специалист. - Хотя эта положительная аномалия должна продолжаться, но, по крайней мере, статистически, мы должны помнить, что есть еще февраль, холодный, как и январь. Конечно, не этот январь. Многолетние температуры для этих месяцев -3.2 градуса. Таким образом, мы не можем исключить возможность холода в феврале".

На вопрос, можно ли назвать эту зиму самой теплой, представитель службы сказал, что еще слишком рано.

"Пока, согласно календарным месяцам, зима только на полпути. Поэтому мы пока не можем говорить о зиме, и температурных рекордах, поскольку времени прошло не так много. Да, декабрь был теплее обычного - третий самый теплый за более чем полстолетия, и у нас есть январь, который также довольно теплый, и ждет февраль. Поэтому мы сможем подвести итоги всей зимы только после ее окончания", - пояснил Д. Валюкас.

Он также добавил, отслеживая теплые зимы, внимание нужно уделять не только им.

"Мы должны следить за более длительным периодом. Ранее было объявлено, что 2019 год был самым теплым в Литве за всю историю метеорологических наблюдений. На самом деле, эта тепловая аномалия существует уже давно - с октября. Эти отклонения достаточно велики и длятся уже четвертый месяц", - сказал он.