Водители должны обратить внимание на районные дороги, особенно в восточной части Литвы.
"Более сложные условия движения из-за затянувшихся осадков сформировались в восточной и юго-восточной части Литвы - в Утенском, Вильнюсском и Алитусском округах. Там дороги покрыты слоем снега, скользкие. На остальной части Литвы магистральные дороги мокрые, а второстепенные – с колеями, районные – покрыты слоем снега, они также скользкие.
При минусовой температуре на дороге формируется гололед. На всей территории страны условия на дорогах сложные, поэтому водителям надо это учитывать и выбирать безопасную скорость, соблюдать безопасное расстояние", – сказала LRT специалист Центра информирования водителей Лина Баронене.
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (7)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Снег осложняет ситуацию на многих дорогах Литвы
В воскресенье ночью из Литвы уходил циклон, который...
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Погода: мороз в Литве надолго не задержится (1)
В воскресенье ночью циклон уйдет из Литвы , однако...
Открытый каток в Вильнюсе становится все более популярным (4)
С 7 декабря в Вильнюсе работает каток , который с...
TOP новостей
Долгие выходные в 2019 году: будет возможность отдохнуть (2)
2018 год радовал обилием долгих выходных. В следующем...
Необычное место: с уникальными экспонатами знакомился и царь Александр II и Грибаускайте (7)
Наверное, многие даже не слышали о том, что в Вильнюсе...
Погода: мороз в Литве надолго не задержится (1)
В воскресенье ночью циклон уйдет из Литвы , однако...
Открытый каток в Вильнюсе становится все более популярным (4)
С 7 декабря в Вильнюсе работает каток , который с...
На Индонезию обрушилось "вулканическое" цунами, более 160 погибших
По последним данным, 168 человек погибли в результате...