13 февраля вечером в Вильнюсе зарегистрировано больше 10 ДТП, пострадали два человека.
Snygis sukaustė Vilnių: pasipylė avarijos, gatvės slidžios
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"Похоже, условия на дорогах достаточно сложные", – сказала BNS представитель ГПК Вильнюсского округа Юлия Самороковская.

По ее словам, с 16 ч. зарегистрировали больше 15 ДТП, в двух из них пострадали люди.

Около 17 ч. на пешеходном переходе на ул. Пелесос мужчина сбил 16-летнюю девушку. Девушка получила травму ноги.

В то же время на ул. Швянтарагё на пешеходном переходе автомобиль сбил 66-летнюю женщину. Ее увезли в больницу. Подозревают переломы обеих ног.

По словам Самороковской, и около 18 ч. ситуация оставалась сложной – по-прежнему регистрировали новые ДТП.

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