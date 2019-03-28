"Апрель на самом деле будет очень теплым, на два градуса теплее нормы, характерной для нашего региона. В соответствии с долгосрочным прогнозом это, вероятно, был последний снег, после него температура будет расти", – рассказал ученый о долгосрочном прогнозе, составленном американцами.
Килпис обратил внимание на то, что в прогнозе на неделю еще видно, что в Литве несколько дней будут фиксировать температуру ниже 0, но, по его словам, такого снега, как во вторник, уже не должно быть.
"Возможно, что такой серьезный снег, когда местами в Литве выпало 5 см, был последний в Литве. Хотя бывали случаи, когда снег выпадал и в мае. Мы живем в такой широте, что время от времени арктический или холодный воздух приносит из Скандинавии снег и в апреле, и в мае", – сказал ученый.
"Среднесуточная температура в апреле составляет 5–6 градусов тепла, это относительно немного. В этом году прогнозируют, что она будет до 8 градусов. Это не такая жара, какая бывает в мае. В мае в последние годы бывало до 25 градусов. На такую жару рассчитывать не стоит, но надо следить за прогнозами каждый день. Бывало, что и в апреле воздух прогревался до 20 градусов и больше. Вероятно, в конце апреля будут такие дни, но первая неделя апреля не будет жаркой, прогнозируют +12– +13 градусов, не больше", – сказал Килпис.
Правда, по его словам, этот прогноз не показывает колебания температуры, которые в последнее время стали обычным явлением, но прогнозировать их заранее невозможно.
По словам ученого, долгосрочный прогноз показал, что теплой в Литве будет не только весна. Тепло будет и летом. Например, в июле средняя температура будет на 2 градуса выше нормы.
"Если брать другие месяцы, то и май, и все летние месяцы будут на 1-2 градуса теплее нормы. В мае будет на 1 градус теплее, в июне - тоже на 1 градус, а в июле на 2 градуса. С другой стороны, эти долгосрочные прогнозы обновляют каждую неделю, они тоже меняются. По нынешнему прогнозу, похоже, что и весна и лето в Литве будут теплее обычного", – сказал ученый.
По его словам, осадки прогнозируют в пределах нормы. "Может в июле будет меньше обычного", – рассказал собеседник.
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