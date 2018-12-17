В воскресенье утром снег пошел на юго-западе страны, а днем охватил центральную часть Литвы, вечером и ночью он уже шел по всей Литве.
В понедельник утром на западе Литвы снег прекратился, снежные облака сместились в восточную часть страны. На данный момент осадки наблюдаются на северо-востоке, на юго-востоке и в восточной части Литвы. На востоке страны снег будет идти до вторника.
Техника работает на полную мощность. Дорожная служба предупреждает, что местами дороги скользкие, на них образовались колеи, дороги с менее интенсивным движением покрыты слоем накатанного снега. Стоит отметить, что наибольшее внимание пока уделяется магистральным дорогам, на которых отмечено наиболее интенсивное движение. После того как магистральные дороги приведены в порядок, занимаются основными дорогами, а потом уже районными.
На дорогах A5 и A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника дежурит круглосуточно. Превентивные работы проводят на 2400 км основных дорог страны.
По любым волнующим их вопросам водители могут звонить по номеру 1871.
В какое время и где работает техника, можно увидеть на сайте kpl.keliuprieziura.lt
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