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После того как правительство Литвы смягчило некоторые правила карантина, с понедельника жители могут покидать территорию страны.
Смягчения условий карантина: жители Литвы смогут выезжать за границу
© AP / Scanpix

С 16 марта из Литвы могли выехать только те, кто работает или живет за границей. С начала карантина до настоящего времени пограничники не дали выехать из страны больше чем 500 жителям.

На данный момент такие соседние страны, как Польша и Россия иностранцев не впускают, Беларусь и Латвия разрешают въезд иностранцев.

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Из Литвы можно выехать через КПП Бутинге-Руцава, Салочай–Гренстале и Смелине-Медуми.

В Беларусь можнопопасть через КПП Медининкай-Каменный Лог, Шальчининкай-Бенякони и Райгардас-Привалка.

Пограничники обращают внимание, что из-за действующих ограничений выехавшие в Беларусь смогут вернуться только через Польшу или Латвию. Вернувшиеся из-за границы жители Литвы по действующим правилам 14 дней должны будут провести в карантине.

Иностранцам въезд в Литву по-прежнему запрещен.

Исключение касается только перевозчиков, дипломатов и военных.

С 10 мая в Литве разрешат авиасообщение на маршрутах, которые одобрит правительство страны.

В Литве открываются поликлиники, однако с целью пресечения распространения коронавируса (COVID-19) работа поликлиник будет организована в соответствии с подготовленным Национальным центром общественного здравоохранения планом (НЦОЗ).

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, этот этап требует должной подготовки, поскольку важно обеспечить контроль инфекции, безопасность врачей и пациентов.

"Несмотря на то, что сейчас поликлиники уже могут открыться, сначала они должны выполнить домашнее задание, подготовиться к открытию. Работать они смогут, когда подготовят план, в котором будут предусмотрены решения всех возможных ситуаций, чтобы всем было понятно, как регистрироваться, как себя вести на консультации и в других ситуациях", – сказал Верига.

Каждая поликлиника, исходя из имеющейся инфраструктуры, должна подсчитать сколько пациентов в день она может принять, сколько кабинетов нужно для консультаций и процедур, предусмотреть порядок их занятости и дезинфекции. В плане должны быть четко прописаны действия персонала, если в учреждении зарегистрируют случай коронавируса.

Приоритетным звеном после открытия поликлиник остается дистанционное консультирование (по телефону будут выписывать лекарства, выдавать и продлевать больничные, консультировать семейные врачи, назначать анализы), прямой контакт будет лишь тогда, когда дистанционно услугу предоставить невозможно.

Меняется и порядок регистрации: в регистратуре и по телефону будут регистрировать для предоставления удаленных услуг, а на личный визит будут регистрировать только врачи и медсестры. Все работники учреждений будут использовать средства защиты.

Поликлиники должны обеспечить управление потоком пациентов, отделяя пациентов с признаками ОРВИ от пациентов без таких признаков – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Для приема пациентов из группы риска выделяются отдельные часы, исключены очереди в помещении. В лифте может ехать лишь один человек, у двери кабинета тоже может находиться только один пациент (если в этом есть необходимость - с сопровождающим).

Все услуги должны предоставлять в отведенное время. Пациента в здание впустят не раньше чем за 10 мин до визита. Пациенты, которые стоят в очереди на улице, должны соблюдать дистанцию в 2 м.

Консультации с участием пациентов не могут проводиться в находящихся рядом кабинетах. Все назначенные пациенту анализы должны предоставляться за время одного визита. На первом этапе рекомендуют принимать не больше 50% максимального количества пациентов в день, позже действия будут зависеть о эпидемиологической ситуации.

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