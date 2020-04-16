Смягчение карантина: когда можно будет работать в офисе, и откроют детские сады

По словам главного эпидемиолога Литвы Лореты Ашоклене, в постановлении правительства не было никаких рекомендаций по смягчению условий работы в офисах.

"Пока все это не меняется. По-прежнему в силе организация работы не в офисах", – сказала Ашоклене.

Она подчеркнула, что на данном этапе особое внимание уделяют людям из группы риска - старше 60 лет и людям с хроническими заболеваниями, – чтобы они проводили дома как можно больше времени, не ходили ни в магазины, ни в места, где предоставляют какие-то услуги. Это касается и рабочих мест.

Пока, по словам специалиста, не сообщалось, на каком из этапов люди могут вернуться работать в офисы.

Ашоклене не могла ответить на вопрос, когда откроются детские сады. Она лишь упомянула, что скорее всего воспользуются опытом других стран, и детские сады из всех воспитательных учреждений откроют первыми.

"Это будет проходить постепенно. (…) Мне сложно что-то говорить о школах и университетах, как будет организована их деятельность, возможно, будет принято решение или раньше завершить этот учебный год или продолжать дистанционное обучение", – сказала специалист.

По ее словам, пока решают, что будет разрешено через две недели.

На первом этапе смягчения карантина разрешена работа магазинов, вход в которые находится с улицы (не из торгового центра), при соблюдении мер предосторожности (регулирование потока покупателей, маски и т.д.). Минздрав напоминает, что людям из группы риска по-прежнему следует избегать посещения магазинов.

Это значит, что пенсионерам можно выходить из дома только в крайнем случае, когда продукты или лекарства им не могут привезти близкие или волонтеры.

По словам министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Вериги, ситуация в Литве позволяет смягчать карантин, но это не означает, что мы можем вернуться к обычному ритму жизни. Особенно это касается людей из группы риска.

Все магазины должны на входе разместить информацию о том, что людям из группы риска ходить в магазины не рекомендуется. это касается людей старше 60 лет и людей с разными хроническими заболеваниями, например, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания дыхательных путей, почек и др.

Кроме того, людям группы риска не рекомендуется работать в магазинах. Кроме того, все торговцы обязаны измерять температуру покупателей на входе и не впускать в помещение людей с повышенной температурой тела – от 37,3°C и выше – а также людей с признаками ОРВИ. В обязательном порядке температуру меряют и у работников магазинов.

Магазины также должны ограничивать поток покупателей с учетом площади магазина. В кассах покупатели должны соблюдать дистанцию не менее 1 м. Кроме того, в магазины должны входить покупатели в масках и группами не больше 2 человек. На видном месте в магазине должен находиться антисептик и одноразовые перчатки.