По данным издания, с 1995 года Зуокас был представителем шведской компании Bofors Weapon System (позже Saab Befors Dynamics) в странах Балтии.
По словам Зуокаса, позже шведов представляла компания BNA Grupė, а он был одним из ее акционеров.
"Я больше занимался консультациями, обзором рынков и т.д. Кроме того, шведская компания обязалась часть полученных от армии денег потратить на покупку товаров в Литве. Я больше занимался именно этой сферой", – сказал Зуокас.
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