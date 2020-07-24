По данным издания, с 1995 года Зуокас был представителем шведской компании Bofors Weapon System (позже Saab Befors Dynamics) в странах Балтии.

По словам Зуокаса, позже шведов представляла компания BNA Grupė, а он был одним из ее акционеров.

"Я больше занимался консультациями, обзором рынков и т.д. Кроме того, шведская компания обязалась часть полученных от армии денег потратить на покупку товаров в Литве. Я больше занимался именно этой сферой", – сказал Зуокас.