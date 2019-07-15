В цитируемом письме членам ЛКА председатель организации Гражина Арлицкайте утверждает, что кредиторы ЛКА не согласились перенести уплату задолженностей на следующий год, поэтому "в такой финансовой ситуации законы обязывают директора ЛКА обратиться с просьбой об объявлении банкротства организации".

Как говорится в письме, намечается учредить обновленную академию и пригласить принять участие представителей, Литовского киноцентра, ЛКА, Литовского союза кинематографистов, Ассоциации независимых продюсеров.

Как сообщает 15min.lt, после того, как будет учреждена новая академия, возобновить награждения предполагается в 2020 году.

Вручение наград "Серебряный журавль" в области киноискусства устраивалось более десяти лет с целью оценить вклад наиболее заслуженных создателей кино.