В этом году вручения традиционных наград "Серебряный журавль"в области кино в Литве не будет, так как организующая его Литовская киноакадемия (ЛКА) столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, сообщает новостной портал 15min.lt.
Akimirka iš Sidabrinės gervės apdovanojimų
© Gabrielius Jauniškis

В цитируемом письме членам ЛКА председатель организации Гражина Арлицкайте утверждает, что кредиторы ЛКА не согласились перенести уплату задолженностей на следующий год, поэтому "в такой финансовой ситуации законы обязывают директора ЛКА обратиться с просьбой об объявлении банкротства организации".

Как говорится в письме, намечается учредить обновленную академию и пригласить принять участие представителей, Литовского киноцентра, ЛКА, Литовского союза кинематографистов, Ассоциации независимых продюсеров.

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В Литве вручены "Серебряные журавли"

Как сообщает 15min.lt, после того, как будет учреждена новая академия, возобновить награждения предполагается в 2020 году.

Вручение наград "Серебряный журавль" в области киноискусства устраивалось более десяти лет с целью оценить вклад наиболее заслуженных создателей кино.

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