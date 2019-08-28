Национальная земельная служба участок площадью 8400 кв.м. бесплатно предоставила на правах пользования религиозной общине мусульман-суннитов Вильнюса для сооружения мечети на улице Илгалаукё в микрорайоне Лиепкалнис.

По утверждению муфтия Александра Беганского, строительство мечети должна финансировать Турция, возможно, Саудовская Аравия или Катар, со стороны Литовского государства мусульмане финансирования не ожидают.

По словам священнослужителя, строительство начнётся после того, как будет решена проблема финансирования и другие потенциальные препятствия, и после получения разрешений.

В настоящее время в Литве действуют четыре мечети - в Нямежисе, в деревне Сорок татар Вильнюсского района, в Райжяй близ Алитуса и в Каунасе.

В настоящее время мусульмане Вильнюса молятся в исламском культурно-образовательном центре столицы на улице Смоленско, где по пятницам бывает по 150-200 человек.

Мусульмане желают, чтобы новая мечеть вмещала 600 человек.

Большинство мусульман, проживающих в Литве, являются татарами, исповедующими сунизм. По данным переписи 2011 года, в Литве проживало около 3000 татар.

Их корни в Литве уходят во времена Витаутаса Великого.