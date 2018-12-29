2019-ый год в Сейме Литвы объявлен годом Йонаса-Жемайтиса-Витаутаса, Антанаса Сметоны, Юозаса Науялиса, Юозаса Тумаса-Вайжгантаса, Литовцев мира, Миссии иезуитов в Литве, Жемайтии, Литовского союза стрелков, памяти борьбы за независимость Литвы, памяти Временной столицы и годом наименований местности.

Инициаторы посвящения года подчёркивают важность каждого выдающегося события, личности и явления, благодаря которым 2019-ый год посвящён одиннадцати наименованиям памятных событий и личностям, важным для истории Литвы.