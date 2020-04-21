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Портал lrt.lt сообщает, что в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина. Эту информацию порталу подтвердили надежные источники.
СМИ: в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным портала, роженица из Укмерге. Этот город является одним из очагов коронавируса.

На пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что ему об этих родах известно.

"Роды состоялись. Даже если бы я знал что-то еще, не мог бы поделиться. Пока все хорошо, – сказал Верига. – Больница предприняла все меры предосторожности, роженица изолирована, она находится отдельно. Пока нет никаких плохих новостей".

Пресс-секретарь Сантаришкской клиники Йоланта Нормантене подтвердила агентству Elta информацию о том, что в больнице родила больная коронавирусом женщина.

По словам Нормантене, по предварительным данным, и у женщины, и у младенца все в порядке.

"Женщина родила, все в порядке", – сказала она.

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СМИ: в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина (1)

Портал lrt.lt сообщает, что в Сантаришкской клинике родила...

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