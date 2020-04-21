СМИ: в Сантаришкской клинике родила больная коронавирусом женщина

По данным портала, роженица из Укмерге. Этот город является одним из очагов коронавируса.

На пресс-конференции министр здравоохранения Аурелиюс Верига сказал, что ему об этих родах известно.

"Роды состоялись. Даже если бы я знал что-то еще, не мог бы поделиться. Пока все хорошо, – сказал Верига. – Больница предприняла все меры предосторожности, роженица изолирована, она находится отдельно. Пока нет никаких плохих новостей".

Пресс-секретарь Сантаришкской клиники Йоланта Нормантене подтвердила агентству Elta информацию о том, что в больнице родила больная коронавирусом женщина.

По словам Нормантене, по предварительным данным, и у женщины, и у младенца все в порядке.

"Женщина родила, все в порядке", – сказала она.