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У аэропорта литовской Паланги – на бывшей военной базе – хотят построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой, сообщила литовская газета Lietuvos rytas.
СМИ: в Паланге планируют построить комплекс геотермальных бассейнов
© Organizacijos nuotr.

По словам мэра Шарунаса Вайткуса, на территории в 50 гектаров уже меняют решения по общему плану.

"Мы хотим построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой. Ведь от Неринги до Паланги протянулась жила геотермальной воды. Вода находится на глубине километра, ее температура – около 40 градусов. Если этим воспользоваться, то могут появиться территории, которые будут действовать и зимой", – сообщил он газете.

Мэр утверждает, что подобное строительство не является функцией самоуправления, поэтому после подготовки документов территориального планирования будут искать инвесторов.

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