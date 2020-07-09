СМИ: в Паланге планируют построить комплекс геотермальных бассейнов

По словам мэра Шарунаса Вайткуса, на территории в 50 гектаров уже меняют решения по общему плану.
"Мы хотим построить огромный комплекс открытых и закрытых бассейнов с геотермальной водой. Ведь от Неринги до Паланги протянулась жила геотермальной воды. Вода находится на глубине километра, ее температура – около 40 градусов. Если этим воспользоваться, то могут появиться территории, которые будут действовать и зимой", – сообщил он газете.
Мэр утверждает, что подобное строительство не является функцией самоуправления, поэтому после подготовки документов территориального планирования будут искать инвесторов.
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