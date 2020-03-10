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Во время путешествия по Африке умер от малярии спортсмен, путешественник и предприниматель 51-летний Жильвинас Кряучюнас, сообщает новостной портал 15min.lt.
Это известие подтвердил порталу учредитель фонда благотворительности и поддержки Saules smiltys Мария Дубицкене, которая путешествовала вместе с Ж. Кряучюнасом. Ещё раньше она опубликовала известие о смерти Ж. Кряучюнаса в Facebook.
Сейчас в тяжёлом состоянии из-за малярии находится ещё один литовский путешественник.
Литовская команда отправилась в Африку несколько месяцев назад. По словам литовских путешественников, они посвятили своё путешествие 11 марта.
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