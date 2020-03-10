Это известие подтвердил порталу учредитель фонда благотворительности и поддержки Saules smiltys Мария Дубицкене, которая путешествовала вместе с Ж. Кряучюнасом. Ещё раньше она опубликовала известие о смерти Ж. Кряучюнаса в Facebook.

Сейчас в тяжёлом состоянии из-за малярии находится ещё один литовский путешественник.

Литовская команда отправилась в Африку несколько месяцев назад. По словам литовских путешественников, они посвятили своё путешествие 11 марта.