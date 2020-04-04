aA
В субботу вечером в СМИ появилась информация о том, что коронавирус не обошел стороной и размещенный в Клайпеде батальон драгун им. великого князя Бутингейдиса. Сообщается, что заболевший коронавирусом военный провел ночь в одной палатке с пятью другими военными.
СМИ: в Клайпеде коронавирус диагностировали у военного
© DELFI / Valdas Kopūstas

Портал 15 min сообщает, что получил письмо военного, в котором сообщается о том, что в этом батальоне установлен случай коронавируса.

Автор письма обеспокоен возможным заражением других военных. Представитель Литовской армии подтвердил журналистам 15 min, что у одного из военных их батальона диагностирован коронавирус и сказал, что сделано все для безопасности людей, а контактировавшие военные изолированы.

Delfi связался с пресс-службой армии. Капитан Андрюс Дилда подтвердил, что образец был взят 30 марта, а ответ получен 3 апреля вечером. Он был положительным.

"Сейчас этот военный не сможет работать с призывниками, всех, кто должен был работать с ним в одной смене заменены, с понедельника заступит новая смена. Мы пока не знаем, дома ли военных заболел коронавирусом, все контакты зарегистрированы, проводят исследования. Всех, кто с ним находился, информировали. Они находятся в самоизоляции. Их тестируют", – сказал Дилда.

Первые случаи COVID-19 в армии были установлены 22 марта в Рукле.

Вирус установили у одного гражданского лица и у военного из Нидерландов. Первый случай заболевания коронавирусом литовских военных в Рукле был диагностирован 2 апреля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Литовский профессор: по мере роста числа больных COVID-19 становится яснее механизм заражения вирусом (104)

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...

В Литве подтверждена смерть 11 человека от коронавируса

Минздрав Литвы сообщает, что 4 апреля в Литве...

За сутки в Литве установили 75 новых случаев коронавируса  всего 771 (93)

В Литве до субботнего утра подтвердили 771 случай...

Представитель Еврокомиссии в Литве: Россия и Китай систематически распространяют в ЕС дезинформацию о COVID-19 (104)

Представитель Еврокомиссии (ЕК) в Литве в пятницу...

С сегодняшнего дня Литва закрыла авиационное и паромное пассажирское сообщение (30)

В ночь с пятницы на субботу вступил в силу запрет...

|Maža didelių žinių kaina