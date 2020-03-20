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Четверых больных коронавирусом каунасцев выпускают лечиться домой, сообщает lrytas.lt.
Kauno klinikinės ligoninės korpuso renovacija
Kauno klinikinės ligoninės korpuso renovacija
© Asmeninis archyvas

Пресс-секретарь Каунасской клинической больницы сообщил, что домой выпустили четверых пациентов, у которых болезнь проявляется в легкой форме.

Домой лечиться отпустили и супругов, которые катались на лыжах в Северной Италии, а потом не соблюдали режим самоизоляции.

ru.DELFI.lt
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