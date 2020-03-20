aA
Четверых больных коронавирусом каунасцев выпускают лечиться домой, сообщает lrytas.lt.
Пресс-секретарь Каунасской клинической больницы сообщил, что домой выпустили четверых пациентов, у которых болезнь проявляется в легкой форме.
Домой лечиться отпустили и супругов, которые катались на лыжах в Северной Италии, а потом не соблюдали режим самоизоляции.
TOP новостей
В Литве зафиксирован еще один случай коронавируса всего 49 (3)
Минздрав Литвы сообщает, что 20 марта после обеда был...
Профессор представил данные о коронавирусе: какой инкубационный период, в течение скольких дней можно заразиться (12)
Семейный врач Сантаришкской клиники, профессор...
Литовский профессор: раньше у нас было время, сейчас его уже нет
Директор Центра инфекционных заболеваний и СПИДа...
Глава Минздрава: возможно, в течение некоторого времени анализы на коронавирус делать не будут (64)
20 марта утром министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...
Глава Минздрава рассказал о подробностях в связи с врачом из Укмерге установили 127 контактов (2)
20 марта на пресс-конференции министр здравоохранения...