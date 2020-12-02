Об этом 2 декабря сообщил портал alfa.lt.
Вильнюсский участковый суд признал, что гомеопату Антанасу Янушкявичюсу нанесен моральный ущерб, его оценили в 300 евро, однако пострадавший обжаловал это решение в суде высшей инстанции, требуя большей компенсации.
Янушкявичюс в суде указал, что услуги альтернативной медицины он предоставляет официально, он - полноценный врач-гомеопат. Сеёнене сказала alfa.lt, что, по ее мнению, деятельность, которой занимается Янушкявичюс - незаконная, а ее комментарий вполне адекватный.
Сеёнене до того как стала депутатом, была заместителем главы Литовского союза врачей.
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