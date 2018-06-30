Иск суд отклонил, поскольку истек срок давности, сообщает судья Йолита Расюкявичене.
"Суд, оценив фактические обстоятельства дела, констатировал, что истец подала иск слишком поздно, срок давности истек - ущерб она понесла более 3 лет назад", – сказала Расюкявичене.
Бразаускене подала иск спустя 4 года после того, как Конституционный суд (КС) разъяснил, что закон о вдовьей ренте противоречит Конституции страны.
Вопрос вдовьей ренты КС обсуждал после смерти президента Бразаускаса, когда его вдова в 2010 году попросила назначить ей ренту. Бразаускене тогда указала, что у нее нет трудовых доходов, однако она скрыла факт наличия дорогостоящего имущества.
Бразаускене просила суд присудить ей ренту с 2010 по 2014 г., когда КС разъяснил закон о вдовьей ренте.
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