Вильнюсский окружной административный суд отклонил иск вдовы президента Альгирдаса-Миколаса Бразаускаса Кристины Бразаускене с просьбой присудить ей компенсацию в 113 000 евро за не полученную вдовью ренту, сообщают "Новости" ЛНК.
Avarija Geležinio Vilko gatvėje, Kristina Brazauskienė
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Иск суд отклонил, поскольку истек срок давности, сообщает судья Йолита Расюкявичене.

"Суд, оценив фактические обстоятельства дела, констатировал, что истец подала иск слишком поздно, срок давности истек - ущерб она понесла более 3 лет назад", – сказала Расюкявичене.

Бразаускене подала иск спустя 4 года после того, как Конституционный суд (КС) разъяснил, что закон о вдовьей ренте противоречит Конституции страны.

Вопрос вдовьей ренты КС обсуждал после смерти президента Бразаускаса, когда его вдова в 2010 году попросила назначить ей ренту. Бразаускене тогда указала, что у нее нет трудовых доходов, однако она скрыла факт наличия дорогостоящего имущества.

Бразаускене просила суд присудить ей ренту с 2010 по 2014 г., когда КС разъяснил закон о вдовьей ренте.

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