Суд обязал бывшего посла Грузии в Литве Хатуну Салуквадзе заплатить за аренду квартиры в центре Вильнюса, однако дипломат не признает этого решения и пока не погасила заложенность, сообщила газета Lietuvos rytas.
Gruzijos ambasadorė Lietuvoje Khatuna Salukvadze
© DELFI / Orestas Gurevičius

В конце июля Участковый суд Вильнюса присудил с дипломата в пользу владельца квартиры Мануэля Руиза Гарсии почти 8 тыс. евро задолженности за аренду, сто пятьдесят евро пени и почти полторы тысячи евро судебных издержек.

Бывшая посол не воспользовалась правом обжаловать решение, однако сообщила газете, что не намерена платить, поскольку не чувствует себя задолжавшей: "У владельца квартиры какие-то фантазии. Не было никакого суда. Никто не принимал никаких необоснованных претензий. Что полагается уже заплачено, а что не полагается, не будет заплачено".

Хатуна Салуквадзе завершила работу в Литве весной этого года.

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