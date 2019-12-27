СМИ: строящие стадион в Каунасе турки начали забастовку

В пятницу утром более 50 рабочих с плакатами собрались возле будущего стадиона.

По их словам, подрядчик строительства – турецкая компания Kayi Construction не платит им обещанные зарплаты (2 тыс. евро) уже более полугода, так что жить им приходится на аванс, едва превышающий 500 евро. Они говорят, что предприятие задолжало от 8 тыс. евро до 12 тыс. евро каждому.

В начале декабря 5 турецких рабочих объявили голодовку. По данным портала, с ними компания рассчиталась и они вернулись на родину.

Заместитель менеджера Kayi Construction по проектам Альпер Дедеоглу объяснил, что это временная проблема, деньги запаздывают чуть больше, чем на месяц.