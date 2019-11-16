Раса Будбергите, старейшина фракции социал-демократической группы, говорит, что около 70 частных школ получают от государства около 22 миллионов евро в год. Она считает, что в настоящее время существует неравный доступ к образованию для детей из разных слоев общества и что в государственных школах не хватает заработной платы для учителей.

Министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс говорит, что в настоящее время анализируется возможность ограничения финансирования частных школ.

Социал-демократы намерены обратиться к Конституционному суду с просьбой дать толкование того, отвечает ли финансирование частных школ общественным интересам.