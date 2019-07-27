Изданию эту информацию подтвердил ее супруг Видмантас Шакалис, находящийся в США. Он сказал, что у них есть двое детей.
Полиция сообщала, что тело пожилой женщины (1933 г.р.) было обнаружено в Вяркяйском парке – недалеко от того места, где она жила. Тело было подожжено.
Полиция сообщила, что задержана подозреваемая 1981 г.р., суд разрешил взять ее под арест на три месяца. Покойная и подозреваемая родственницами не являются.
По данным издания, подозреваемая свою вину не признает.
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