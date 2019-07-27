Женщину подозревают в том, что в середине июля она убила пожилую женщину и пыталась избавиться от тела. Издание Lietuvos rytas сообщает, что подозреваемая – Игне Жукаускайте-Шакалене, которая представляется писателем.
© DELFI / Domantas Pipas

Изданию эту информацию подтвердил ее супруг Видмантас Шакалис, находящийся в США. Он сказал, что у них есть двое детей.

Полиция сообщала, что тело пожилой женщины (1933 г.р.) было обнаружено в Вяркяйском парке – недалеко от того места, где она жила. Тело было подожжено.

Полиция сообщила, что задержана подозреваемая 1981 г.р., суд разрешил взять ее под арест на три месяца. Покойная и подозреваемая родственницами не являются.

По данным издания, подозреваемая свою вину не признает.

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