Demaskuok.lt – это национальная инициатива, объединяющая СМИ, общество, бизнес и государство для борьбы с дезинформацией в настоящее время с помощью современных технологий. Это первый подобный случай в Литве. С помощью инструментов, в основе которых лежат уникальные алгоритмы, СМИ может быстрее и эффективнее реагировать на дезинформацию и разоблачить ее.

Одна из основных целей инициативы – привлечение и объединение специалистов из разных сфер – от социальных, гуманитарных, точных наук до представителей СМИ, бизнеса и шоу-бизнеса – которые внесут свою лепту в борьбу с дезинформацией. К инициативе на добровольных началах подключились активные граждане, которые в любое время суток готовы помогать СМИ в разоблачении фейковых новостей и пресечь их распространение. На этой платформе свои силы объединят СМИ, литовские "интернет-эльфы" (граждане Литвы, которые на добровольных началах борются с дезинформацией, распространяемой интернет-троллями) и государство.

В ходе развития проекта к нему уже присоединилось больше 40 экспертов из разных областей, больше 30 сетевых эльфов. Только благодаря инициативе и усилиям этих людей в течение года была создана платформа, благодаря которой борьба с фейковыми новостями стала интенсивнее и эффективнее. К инициативе Demaskuok.lt подключаются и госведомства.

Видеопоздравления по этому случаю прислала и президент Литвы Даля Грибаускайте. Она сказала, что нынешняя война пропаганды не менее опасна, чем реальная война с использованием огнестрельного оружия. "Поэтому приветствую инициативу журналистов в деле объединения сил, желаю всегда смело и решительно давать отпор не только пропаганде враждебных внешних сил, но и лжи внутри", – сказала она.

"Мы - одна из первых в мире подобных инициатив, объединяющих и сетевых эльфов, и СМИ: это отличная история и пример миру", – сказал на презентации проекта глава инициативы Demaskuok и VikiMedija Викторас Даукшас.

Корреспондент DELFI Вайдас Салджюнас, который уже опробовал этот инструмент борьбы, рассказал, что он ему помогает сразу увидеть источники подозрительной информации, а до сих пор на это требовалось несколько дней. "Эта система каждый день просматривает около 10 000 статей, это очень много. Создавая ее, учились как люди, так и система искусственного интеллекта", – рассказал он, прибавив, что этот инструмент позволяет быстро разоблачить разного рода заметки - как фейковые, так и пропагандистские.

Дезинформация и фейковые новости в наши дни становятся все более актуальной проблемой и ей уделяют все больше внимания. "Я хорошо помню, как несколько лет назад после выборов президента США в Литве начали обсуждать явление Fake news и его влияние на происходящие процессы. Мы поняли, что должны взять на себя инициативу, поэтому и родилась первая версия demaskuok.lt. Сегодня проект расширяется и становится уже не только инициативой DELFI, но инициативой всех СМИ, общества, представителей общественных организаций по борьбе с фейковыми новостями. Я верю, что мы вместе сделаем твердый шаг в сторону укрепления государственности", – сказал директор DELFI Витаутас Бенокрайтис.