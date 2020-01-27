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В этом сезоне на телеканалах Литвы сократилось количество русскоязычной продукции, свидетельствует исследование, проведенное газетой Kauno diena.
President Putin on TV
President Putin on TV
© RIA / Scanpix

По данным издания, ранее, пять лет подряд, на основных литовских каналах (LNK и каналах этой группы BTV и TVl; TV3 и каналах этой группы TV6 и TV8; Lietuvos ryto TV; LRT и LRT Plius) часы вещания литовской продукции росли. Например, в январе 2016 года их был 151 час в неделю, в прошлом году – 212, а в этом году русскоязычная продукция составила 125 часов.

Больше всего российских фильмов, передач показывают Lietuvos ryto TV и BTV. В минувшем сезоне на каналах Lietuvos ryto TV русскоязычная продукция составляла более 97 часов в неделю, а в этом сезоне осталось лишь 29 часов. Ситуация изменилась в связи со сменой владельцев ТВ канала и его руководства. Глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс сказал, что пока показывается ранее приобретенная русскоязычная продукция, лицензии на некоторые сериалы вскоре закончатся.

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"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинской – да", – сказал он.

Русскоязычная продукция на BTV в прошлом году составила 46 часов в неделю, в этом сезоне – 24.

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и обладает своей постоянной аудиторией. Не найдя российской продукции на литовских каналах, эта аудитория мигрирует на российские каналы, транслируемые в Литве, поэтому естественно, что мы теряем часть зрителей. Российские сериалы мы заменили американскими и европейскими продуктами, они постепенно приобретают свою аудиторию, и время просмотра растет",– утверждает представитель по связям с общественностью группы LNK, владеющей каналом BTV, Гедиминас Малашкявичюс.

ru.DELFI.lt

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