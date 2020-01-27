По данным издания, ранее, пять лет подряд, на основных литовских каналах (LNK и каналах этой группы BTV и TVl; TV3 и каналах этой группы TV6 и TV8; Lietuvos ryto TV; LRT и LRT Plius) часы вещания литовской продукции росли. Например, в январе 2016 года их был 151 час в неделю, в прошлом году – 212, а в этом году русскоязычная продукция составила 125 часов.

Больше всего российских фильмов, передач показывают Lietuvos ryto TV и BTV. В минувшем сезоне на каналах Lietuvos ryto TV русскоязычная продукция составляла более 97 часов в неделю, а в этом сезоне осталось лишь 29 часов. Ситуация изменилась в связи со сменой владельцев ТВ канала и его руководства. Глава Lietuvos ryto TV Аудрюс Сяурусявичюс сказал, что пока показывается ранее приобретенная русскоязычная продукция, лицензии на некоторые сериалы вскоре закончатся.

"В данный момент нет никаких планов приобретения российской продукции, украинской – да", – сказал он.

Русскоязычная продукция на BTV в прошлом году составила 46 часов в неделю, в этом сезоне – 24.

"BTV отказалось от российской продукции по геополитическим причинам, хотя она и обладает своей постоянной аудиторией. Не найдя российской продукции на литовских каналах, эта аудитория мигрирует на российские каналы, транслируемые в Литве, поэтому естественно, что мы теряем часть зрителей. Российские сериалы мы заменили американскими и европейскими продуктами, они постепенно приобретают свою аудиторию, и время просмотра растет",– утверждает представитель по связям с общественностью группы LNK, владеющей каналом BTV, Гедиминас Малашкявичюс.