СМИ на Бали рассказали о странном поведении гражданина Литвы

Глава местной деревеньки сообщил, что деструктивные действия мужчины нарушили общественный порядок и покой жителей.

Вскоре выяснилось, что это была не первая выходка мужчины. Его уже предупреждали о том, что из-за пандемии пляж закрыт с 31 марта по 20 апреля 2020 года.

Поскольку это был не первый проступок туриста, за ним стали наблюдать полицейские. В минувший вторник этот же литовец снес заграждения, проезжая на мотоцикле.

В четверг утром мужчину задержали, когда он пытался пробраться на пляж через отверстие в ограждении. Мужчину забрала полиция, его ждет штраф. местные жители надеются, что это станет ему уроком, равно как и другим иностранцам, нарушающим правила карантина.