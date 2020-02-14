"Мы не можем больше ждать. В данный момент мы готовим условия для исследования о дальнейшей деятельности. Вариантов много – от приватизации, разделения, продажи недвижимого имущества или бизнеса. Я считаю, что после этого анализа у нас будут конкретные предложения акционеру", – цитируются слова председателя Монетного двора Линаса Черешки.
В 2018 году Монетный двор понес убытки в размере 42,5 тыс. евро, а в первом квартале 2019 года предналоговые убытки выросли до 0,5 млн евро. Результаты всего прошлого года еще проверяются аудитом, однако Л. Черешка утверждает, что год завершен с убытками.
100% акций монетного двора принадлежит государству, ими на правах доверия владеет Банк Литвы (Центробанк).
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