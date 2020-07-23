СМИ: Литва предоставила убежище подозреваемому в загрязнении нефти россиянину Ружечко

Предоставление убежища Р. Ружечко в марте этого года подтвердил порталу Департамент миграции.

Спасаясь от уголовного преследования в своей стране, Р. Ружечко приехал в Литву летом прошлого года, тогда же он был задержан и взят под арест.

Адвокаты предпринимателя обжаловало решение Вильнюсского участкового суда о его аресте, эту жалобу удовлетворил Вильнюсский окружной суд, и Р. Ружечко был освобожден из-под ареста, правда, с ножным браслетом.

Российская правоохрана подозревает, что Р. Ружечко способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой компанией "Транснефть".

Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана - токсичного вещества с высокой степенью коррозионности.

В связи с этим были прекращены поставки загрязненной нефти по меньшей мере в шесть европейских стран. Между тем российская правоохрана в мае прошлого года назначила Р. Ружечко заочный арест и объявила его в розыск.

По словам адвоката Р. Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него необъективным.