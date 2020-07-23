aA
Литва предоставила убежище бизнесмену, бывшему гендиректору компании "Самаратранснефть-Терминал" Роману Ружечко, подозреваемого в России в загрязнении нефти, сообщил в четверг новостной портал 15min.lt.
СМИ: Литва предоставила убежище подозреваемому в загрязнении нефти россиянину Ружечко
© Reuters/Scanpix

Предоставление убежища Р. Ружечко в марте этого года подтвердил порталу Департамент миграции.

Спасаясь от уголовного преследования в своей стране, Р. Ружечко приехал в Литву летом прошлого года, тогда же он был задержан и взят под арест.

Адвокаты предпринимателя обжаловало решение Вильнюсского участкового суда о его аресте, эту жалобу удовлетворил Вильнюсский окружной суд, и Р. Ружечко был освобожден из-под ареста, правда, с ножным браслетом.

Статьи по теме:
Подозреваемый в загрязнении нефти россиянин освобожден судом в Литве  (15)
Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища  (54)

Российская правоохрана подозревает, что Р. Ружечко способствовал загрязнению нефти в сети, управляемой компанией "Транснефть".

Российский трубопровод "Дружба" был остановлен 19 апреля после того, как было установлено, что он содержит высокие концентрации дихлорэтана - токсичного вещества с высокой степенью коррозионности.

В связи с этим были прекращены поставки загрязненной нефти по меньшей мере в шесть европейских стран. Между тем российская правоохрана в мае прошлого года назначила Р. Ружечко заочный арест и объявила его в розыск.

По словам адвоката Р. Ружечко Роландаса Тилиндиса, уголовный процесс в России может быть в отношении него необъективным.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Laivas Raketa“ Dviračių takai Kuršių nerijoje

В Ниду – без драконовской платы за въезд: от переполненной "Ракеты" до бесплатной поездки на велосипеде (30)

После того как экологический сбор за въезд в Нерингу...

Michail Pulin Michail Pulin Michail Pulin

Попросивший убежище российский активист: "У меня не было выбора, кроме как попасть в Литву нелегально" (77)

Активист "Ассоциации народного сопротивления" Михаил...

Как ливень может парализовать жизнь в государстве: что произошло в Центре регистра (2)

После ливня в понедельник, во время которого произошли...

Предупреждение: изолироваться гражданам Литвы, возможно, придется после приезда из еще одной страны (10)

Поскольку в Испании быстро растет количество...

Что будет, если пересекать сплошную линию: почему обгон может привести к трагедии (3)

Теплая и сухая погода становится причиной того, что...

|Maža didelių žinių kaina