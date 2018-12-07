"Не только потому, что в Литве есть такая компания (Pack Klaipeda - единственный в Балтийских странах производитель упаковок для яиц и одноразовой посуды из дутого полистирола – BNS), но и потому, что это предложение возникло, можно сказать, за одну ночь, без дискуссий", – пояснила в интервью газете директор департамента по переработке отходов министерства окружающей среды Литвы Агне Багочюте.
Она отмечает, что Литва также склонна не одобрять требование о том, что переработанный пластик должен использоваться для производства бутылок для напитков, поскольку такая тара может быть небезопасной. Мы также придерживаемся позиции о том, что цели сокращения пластиковых отходов в директиве должны быть унифицированы, а не отдельными для каждой страны-члена.
Ранее BNS сообщало, что недавно Европарламент одобрил запрет в Евросоюзе с 2021 года одноразовых пластиковых вещей: столовых приборов, тарелок, соломок для напитков, ушных палочек, палочек для воздушных шаров, особо легкие полиэтилена, одноразовую упаковку для продуктов питания из дутого полистирола, в которую обычно кладут еду на вынос.
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