"Не только потому, что в Литве есть такая компания (Pack Klaipeda - единственный в Балтийских странах производитель упаковок для яиц и одноразовой посуды из дутого полистирола – BNS), но и потому, что это предложение возникло, можно сказать, за одну ночь, без дискуссий", – пояснила в интервью газете директор департамента по переработке отходов министерства окружающей среды Литвы Агне Багочюте.

Она отмечает, что Литва также склонна не одобрять требование о том, что переработанный пластик должен использоваться для производства бутылок для напитков, поскольку такая тара может быть небезопасной. Мы также придерживаемся позиции о том, что цели сокращения пластиковых отходов в директиве должны быть унифицированы, а не отдельными для каждой страны-члена.

Ранее BNS сообщало, что недавно Европарламент одобрил запрет в Евросоюзе с 2021 года одноразовых пластиковых вещей: столовых приборов, тарелок, соломок для напитков, ушных палочек, палочек для воздушных шаров, особо легкие полиэтилена, одноразовую упаковку для продуктов питания из дутого полистирола, в которую обычно кладут еду на вынос.