СМИ: Литовские Black Hawk будет оснащены спецтехникой, используемой армией США

По утверждению Сигитаса Дзенкунскаса, директора Агентства оборонных ресурсов, решение Вооружённых сил Литвы о покупке шести американских вертолетов Black Hawk у правительства США, а не напрямую у производителя Lockheed Martin-Sikorsky, было обусловлено финансовыми и технологическими потребностями.
Black Hawk
© AFP / Scanpix

Несколько недель назад Министерство обороны объявило, что планирует за 300 миллионов долларов приобрести Black Hawk, которые заменят используемые в настоящее время в Вооруженных силах Литвы российские вертолёты Ми-8.

В интервью порталу 15min.lt С.Дзенкунскас сказал, что, приобретя эти вертолеты, Вооружённые силы Литвы получат полный пакет услуг - управление проектом, обеспечение качества, непосредственное участие в производстве вертолётов.

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"Покупая у правительства США, мы получаем гарантию качества, цены и обеспечение аудита при ведении переговоров с производителями и надзором за производством. Специалисты правительства США будут постоянно непосредственно участвовать в производственном процессе, и мы получим максимально наилучший продукт. Другим аспектом является (...) определенное специфическое оборудование, используемое вооружёнными силами США, такое как элементы системы опознавания "свой-чужой", библиотеки данных, которые можно приобрести только у правительства США. Мы не сможем купить это напрямую у компании", - пояснил Дзенкунскас.

По его словам, именно вертолёт Black Hawk отвечал всем оперативным требованиям Вооружённых сил Литвы.

Окончательная цена шести вертолётов Black Hawk прояснится в начале переговоров, а контракт должен быть подписан до конца этого года, и в таком случае первые летательные аппараты прибудут в 2024 году.

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