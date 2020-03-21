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В субботу вечером портал Lrt.lt сообщил, что в Сантаришкской клинике зафиксирован еще один случай, когда коронавирус диагностировали у врача.
СМИ: коронавирус установили еще у одного врача Сантаришкской клиники
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В пятницу сообщалось, что среди заболевших этим вирусом был один семейный врач Сантаришской клиники. В субботу всех, кто контактировал с этим врачом, попросили сдать анализы, так и выявили второй случай заражения.

Гендиректор Сантаришкской клиники Феликсас Янкявичюс сказал, что заболела беременная резидент, которая работала в Клинике семейных врачей.

Янкявичюс сказал, что пока не знает, скольких врачей придется изолировать. "Скорее всего в воскресенье ближе к вечеру будем знать, скольких врачей придется изолировать", – сказал он.

На данный момент в Литве диагностировали 83 случая COVID-19.

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