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У одного из медиков Каунасской станции скорой помощи установили коронавирус, изолированы шесть коллег врача, пишет Kauno diena.
Ukmergės ligoninė
Ukmergės ligoninė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Директор станции Нелита Гуджюнайте-Бибартене подтвердила, что COVID-19 установили о одного их работника: "Это фельдшер, работающий у нас, студент медицинского университета, который проходит интернатуру в Укмергской больнице".

По словам Гуджюнайте-Бибартене, этот фельдшер контактировал с заболевшим врачом из Укмерге, поэтому он находился в режиме самоизоляции.

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"У него нет никаких симптомов болезни. Его проверили, когда он находился в самоизоляции. Ответ был положительный", – сказала она.

Из-за контактов с фельдшером в изоляцию отправили шесть работников станции, у четверых тест был отрицательный, двух результатов еще ждут. По словам директора, работа станции продолжается. Всего на станции 64 работника.

ru.DELFI.lt
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