Директор станции Нелита Гуджюнайте-Бибартене подтвердила, что COVID-19 установили о одного их работника: "Это фельдшер, работающий у нас, студент медицинского университета, который проходит интернатуру в Укмергской больнице".
По словам Гуджюнайте-Бибартене, этот фельдшер контактировал с заболевшим врачом из Укмерге, поэтому он находился в режиме самоизоляции.
"У него нет никаких симптомов болезни. Его проверили, когда он находился в самоизоляции. Ответ был положительный", – сказала она.
Из-за контактов с фельдшером в изоляцию отправили шесть работников станции, у четверых тест был отрицательный, двух результатов еще ждут. По словам директора, работа станции продолжается. Всего на станции 64 работника.
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