По словам представителя по связям с общественностью компании - оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, самолет не вылетел не по причине технической неисправности, а из-за нехватки членов экипажа.
Порталы утверждают, что самолет вылетит в аэропорт Тревизо в Венецию после обеда, хотя рейс должны был состояться в 7 часов утра.
Как сообщил 15min.lt, Ryanair за несколько месяцев предупредила пассажиров, что этот летний сезон может принести еще больше задержек и отмен рейсов, чем в прошлом году. Причиной этому являются якобы продолжающиеся забастовки авиадиспетчеров.
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