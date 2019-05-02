В четверг утром по причине нехватки членов экипажа из Вильнюса не вылетел самолет бюджетной ирландской авиакомпании Ryanair - рейс отложен на восемь часов, сообщили литовские порталы новостей.
„Ryanair“
© Reuters / Scanpix

По словам представителя по связям с общественностью компании - оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Тадаса Василяускаса, самолет не вылетел не по причине технической неисправности, а из-за нехватки членов экипажа.

Порталы утверждают, что самолет вылетит в аэропорт Тревизо в Венецию после обеда, хотя рейс должны был состояться в 7 часов утра.

Как сообщил 15min.lt, Ryanair за несколько месяцев предупредила пассажиров, что этот летний сезон может принести еще больше задержек и отмен рейсов, чем в прошлом году. Причиной этому являются якобы продолжающиеся забастовки авиадиспетчеров.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Поезда и самолеты переходят на летнее расписание

В последнее воскресенье марта, как и ежегодно,...

Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз малого багажа (1)

Лоукостеры Ryanair и Wizz Air увеличивают сбор за провоз...

Глава Литовских аэропортов: новый аэропорт появится минимум через 15 лет (17)

Последние новости для литовских путешественников были...

Увеличилось количество полетов в воздушном пространстве Литвы (2)

За 10 месяцев этого года руководители полетами...

Литовские аэропорты напоминают: с 1 ноября путешественников ждут важные перемены (13)

Литовские аэропорты называют правило приезда в...

Из аэропортов Литвы – 8 новых направлений (14)

Управляющая тремя аэропортами Литвы компания Lietuvos oro...

Общество

Жестокое обращение с животным: мужчина три раза бросил собаку в реку

Пользователей социальных сетей возмутило размещенное...

Ситуация в Литве стала угрожающей: растет число заболевших корью медработников (8)

С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569...

Дело об убийстве Страздаускайте: заговорил второй участник экзекуции (2)

Слушания о делу об убийстве Евы Страздаускайте...

СМИ: из-за нехватки членов экипажа из Вильнюса в Венецию не вылетел самолет Ryanair (2)

В четверг утром по причине нехватки членов экипажа из...

Миссию Балтийского воздушного патрулирования перенимают Венгрия, Испания и Великобритания (4)

В четверг миссию Балтийского воздушного...

TOP новостей

Ситуация в Литве стала угрожающей: растет число заболевших корью медработников (8)

С начала этого года в Литве уже зарегистрировано 569...

Лукашенко встретился с Паксасом

Паксас в гостях у Лукашенко: поговорили о мире, порте, туристах и АЭС (7)

Экс-президент Литвы, депутат Европейского Парламента...

Обвиняемый в избиении водителя: если бы я на каждого поднимал руку, она бы у меня болела (3)

Муж владелицы компании Sev transport Ларисы Коломиец...

Карбаускис: "крестьяне" покинут власть, если проиграют на выборах в ЕП и президента Литвы (3)

Правящие "крестьяне" покинут власть, если проиграют на...

Monaghanas, Airija Šeštadieninė lietuviška mokyklėlė Monaghane Parduotuvė Lituanica Monaghane Monaghanas, Airija

"Шампиньоновый рай" литовских эмигрантов: люди делают черную работу и не жалеют (28)

Край земли – такая мысль первой приходит в голову,...