СМИ: есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Ранее отдел журналистских расследований теле-радиокомпании LRT сообщал, что по причине пробелов в безопасности от камер этого производителя отказался государственный сектор США. По данным газеты, безопасность камер вызывает вопросы и у жителей Каунаса.
Заместитель Генкомиссара полиции Литвы Эдвардас Шилярис сказал Kauno diena, что беспокойство необоснованно и персональные данные хранятся и будут храниться на закрытых серверах полиции, кроме того, большинство оборудованных в Каунасе камер фиксируют не лица людей, а движение автомобилей.
Представитель по связям с общественностью компании Telia Lietuva, которая устанавливает камеры в Каунасе, Аудрюс Стасюлайтис сказал в интервью Kauno diena, что поскольку в закупках существует критерий минимальной цены, чаще всего предложить можно лишь продукты китайских производителей.
BNS напоминает, что система из 240 камер видеонаблюдения в Каунасе начала устанавливаться осенью прошлого года. Эти камеры призваны способствовать поддержанию безопасности в общественных местах, повышать раскрытие инцидентов и сокращать пробки на дорогах города.
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