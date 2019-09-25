Чтобы компенсировать обусловленные только соотношением рождаемости-смертности демографические потери, Литве в течение 30 лет нужно около 300 тысяч иммигрантов, пишет деловая газета Verslo zinios (VZ).
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Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.

Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%.

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