Издание отмечает, что для компенсации еще и эмиграции эта цифра должна быть еще больше. В противном случае страна может стать стремительно стареющим обществом, которое так и не догонит государства Запада.
Как пишет VZ, в исследовании Международного валютного фонда прогнозируется, что до 2050 года численность населения Литвы сократится на 17%. Потери людей трудоспособного возраста в Литве будут еще больше – 28%.
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