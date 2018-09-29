В аптеках ждут, когла новые глюкометры появятся на рынке, а люди отправляются за ними в Германию или иные страны Запада, сообщила телепрограмма "Панорама".
Министерство здравоохранения обещает, что вскоре представит новую группировку инсулина, которая должен повлиять на уменьшение доплат за препарат.
По информации Государственной больничной кассы, новейший инсулин Tresiba - ранее доплата за него составляла 13 евро, а теперь 6 евро. Пациенты, не имеющие возможности доплатить, могут обращаться к своим врачам, чтобы им заменили лекарство на инсулин, не требующий доплат.
В даный момент компенсируется до 75 диагностических полосок в месяц, однако, по словам диабетиков, их требуется гораздо больше.
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