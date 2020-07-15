СМИ: больной коронавирусом узбек грозится выйти на улицу и заразить других

Сообщалось, что коронавирус установили у 19 работников компании Hegelmann Transporte. Один из заболевших граждан Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в больнице в Абромишкес. Проверяют еще 200 работников компании.

Lrytas.lt сообщает, что с журналистами связался один из граждан Узбекистана. По его словам, они находятся в палате по двое, но не знают, кто из них болен, а кто нет.

"Если результат теста положительный, так пусть нас лечат. Нам не дают ни лекарств, ничего. В противном случае мы пойдем в город и начнем всех заражать. Кому от этого будет хорошо? Пусть нам принесут какие-нибудь антибиотики. (…) Мы приехали прямо с работы, нас здесь просто разместили и все. Все открыто, делай, что хочешь", – цитирует lrytas.lt слова водителя.

Директор Абромишкской больницы Виталиюс Гламба сказал lrytui.lt, что ни один гражданин Литвы, который ранее лежал в этой больнице, ни с какими претензиями не выступал.

"Они должны быть благодарны, что Литва заботится о них и оказывает им необходимую помощь", – сказал Гламба.