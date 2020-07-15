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В каунасской транспортной компании Hegelmann Transporte“ зафиксирован очаг коронавируса. Напомним, что заболели приехавшие из Узбекистана водители. Портал lrytas.lt, пишет, что один из узбеков заявил, что не получает никакой помощи, поэтому грозится выйти на улицу и заразить других людей.
СМИ: больной коронавирусом узбек грозится выйти на улицу и заразить других
© Organizacijos nuotr.

Сообщалось, что коронавирус установили у 19 работников компании Hegelmann Transporte. Один из заболевших граждан Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие изолированы в больнице в Абромишкес. Проверяют еще 200 работников компании.

Lrytas.lt сообщает, что с журналистами связался один из граждан Узбекистана. По его словам, они находятся в палате по двое, но не знают, кто из них болен, а кто нет.

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"Если результат теста положительный, так пусть нас лечат. Нам не дают ни лекарств, ничего. В противном случае мы пойдем в город и начнем всех заражать. Кому от этого будет хорошо? Пусть нам принесут какие-нибудь антибиотики. (…) Мы приехали прямо с работы, нас здесь просто разместили и все. Все открыто, делай, что хочешь", – цитирует lrytas.lt слова водителя.

Директор Абромишкской больницы Виталиюс Гламба сказал lrytui.lt, что ни один гражданин Литвы, который ранее лежал в этой больнице, ни с какими претензиями не выступал.

"Они должны быть благодарны, что Литва заботится о них и оказывает им необходимую помощь", – сказал Гламба.

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